फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Dispose of complaints under the POSH Act within the stipulated time.

Panchkula News: पीओएसएच अधिनियम के तहत शिकायतों का तय समय में करें निपटारा

Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Dispose of complaints under the POSH Act within the stipulated time.
पंचकूला। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा जरूरी है। यह बात उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सोमवार को पीओएसएच अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
विज्ञापन

बैठक में समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए शिकायतों का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय समय में निपटारा किया जाए। जांच में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखी जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को उचित समाधान मिल सके।उन्होंने समिति को प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने और अपने दायित्व गंभीरता से निभाने को कहा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed