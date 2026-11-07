Panchkula News: -धनतेरस पर पंचकूला के बाजारों में बरसी धनवर्षा, 200 करोड़ का कारोबार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्यापारियों के शुरुआती आकलन के अनुसार सराफा बाजार में करीब 20 करोड़, मिठाई और गिफ्ट कारोबार में 20 करोड़, बर्तन बाजार में 25 करोड़ और कपड़ा मार्केट में 15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। वहीं, जवेलर एसोसिएशन के सदस्य विशाल गर्ग ने सराफा बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी से 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान जताया। उन्होंने बताया कि ग्राहकों ने आभूषणों के साथ सोने-चांदी के सिक्कों की भी जमकर खरीदारी की। सुनंदा ग्रीनटेक के मालिक ध्रुव वालिया ने बताया कि बाजार में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग करवाई है।सुबह से देर रात तक बाजारों में रही रौनकसेक्टर-4, 7, 8, 9, 11, 15, 20 और 25 सहित शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। लोगों ने पहले से बुक करवाए गए वाहनों, आभूषणों और अन्य सामान की डिलीवरी ली। रंग-बिरंगी लड़ियों और फूलों से सजे बाजारों में त्योहार की रौनक देखते ही बन रही थी। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लकी ड्रॉ और विशेष ऑफर भी दिए। लोगों ने सोने-चांदी के सिक्के, नए बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपहार खरीदे।पार्किंग फुल, सड़कों पर लगा जामबाजारों में भारी भीड़ के चलते पार्किंग स्थल पूरी तरह भर गए। वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रमुख बाजारों में रुक-रुककर जाम लगता रहा। लोगों को वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशने में परेशानी हुई। कई ग्राहकों को अपने वाहन बाजारों से दूर खड़े करने पड़े। सुबह से शुरू हुआ यातायात का दबाव देर रात तक बना रहा।बॉक्स: सराफा बाजार में भी दिखा खरीदारी का उत्साहजवेलर एसोसिएशन के सदस्य एवं सेक्टर-9 निवासी विशाल गर्ग ने बताया कि धनतेरस पर सराफा बाजार में जबरदस्त उत्साह रहा। उनके अनुसार पंचकूला में सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी से 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। लोगों ने आभूषणों के साथ सोने-चांदी के सिक्कों की भी जमकर खरीदारी की।