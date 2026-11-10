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Panchkula News: एंबुलेंस में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
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Ambulance catches fire; driver jumps out to save his life
पंचकूला। सेक्टर-23 में सोमवार शाम एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी एंबुलेंस आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते एंबुलेंस से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही मिनटों में एंबुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
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चालक ने सूझबूझ दिखाकर बचाई जान

सोमवार शाम निजी अस्पताल की एंबुलेंस एक मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान चालक एंबुलेंस लेकर सेक्टर-23 पहुंचा और वहां वाहन रोक दिया। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही एंबुलेंस में अचानक आग लग गई। शुरुआत में चालक ने आग लगने के कारणों को समझने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।
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एंबुलेंस में तेजी से फैलती आग को देखकर चालक ने बिना देर किए बाहर छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एंबुलेंस पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के कारण एंबुलेंस में आग लगी होगी। मामले में जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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