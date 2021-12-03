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Palwal News: रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला

Mon, 19 Oct 2026 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:07 AM IST
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Youth subjected to a life-threatening attack due to a grudge
पीडित ने कहा- आरोपियों ने अपहरण करने की कोशिश की
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। वार्ड नंबर 10 निवासी एक युवक पर रंजिश में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों, फरसा और लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शाकिर ने पुलिस का बताया कि भानीराम मंगला की दुकानों में उसके भाई नफीस की सैलून की दुकान है। 20 दिन पहले दुकान पर उसका मामा आया था। आरोपियों ने उसके मामा के साथ मारपीट की जिसमें उसके भाई नफीस ने बीच बचाव करा दिया। उसी दिन शाम को आरोपी शाम करीब 4 बजे दुकान पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उसके भाई नफीस का अपहरण करने की कोशिश की। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई जिसके बाद आरोपी उनके साथ रंजिश रखने लगे । इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने 15 अक्तूबर को शैकुल पर लाठी डंडों फरसा व सरिया से हमला कर दिया। घायल अवस्था में शैकुल को पुन्हाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसकी हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। जांच अधिकारी करण का कहना है की शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। जल्द ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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