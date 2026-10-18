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नशे से दूर रहकर कौशल अपनाएं युवा : मंत्री

Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
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Youth should stay away from drugs and acquire skills: Minister
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल।
जिले में शनिवार को नशामुक्ति जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए उन्हें स्वस्थ, अनुशासित और तकनीकी रूप से सक्षम बनना होगा।

कार्यक्रम में युवाओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल पूछे। मंत्री ने कहा कि बदलते दौर में युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल विकसित करना चाहिए। प्रदेश की आईटीआई में एआई लैब विकसित करने और पलवल में एआई एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना है।
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उन्होंने बताया कि युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत बडोली, हसनपुर, हथीन, होडल, पलवल और पृथला में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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