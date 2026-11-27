विज्ञापन







पलवल। ग्रामीण अब घर बैठे अपनी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें किसी तरह की गलती मिलने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग ने स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर या आधार आधारित ओटीपी से लॉगइन किया जा सकेगा। इसमें ड्रोन से तैयार गांव के नक्शे के माध्यम से संपत्ति की पहचान, मालिक का नाम, हिस्सेदारी, क्षेत्रफल और सीमाओं की जानकारी मिलेगी। रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर ग्रामीणों को दावा या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। प्रत्येक आपत्ति की सुनवाई सहायक कलेक्टर करेंगे और 90 दिन में कारण सहित निर्णय देंगे। फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।