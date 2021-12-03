Palwal News: वीडियो मिटाने का झांसा देकर महिला को बुलाया, तीन पर दुष्कर्म का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हथीन थाना क्षेत्र के गांव हुचपुरी में दिल्ली निवासी एक विवाहिता को वीडियो डिलीट करने के बहाने बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक लाख रुपये लेने व अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए हैं। महिला की शिकायत पर हथीन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना प्रभारी नरेश कुमार के अनुसार, विवाहिता ने बताया कि दो साल पहले वह दिल्ली के एक अस्पताल में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुचपुरी निवासी नईम अहमद और उसके दोस्त मुस्तफा से हुई थी। आरोप है कि नईम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पांच-छह महीने के दौरान एक लाख रुपये भी ले लिए, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं की। शुक्रवार को नईम ने उसे डेढ़ लाख रुपये लेकर गांव हुचपुरी आने को कहा और वीडियो डिलीट करने का आश्वासन दिया। पीड़िता के अनुसार, वह घर से 50 हजार रुपये लेकर आई।शिकायत के अनुसार, गांव के बाहर नईम उसे झाड़ियों में ले गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोप है कि नईम ने तारीफ और राशिद को भी मौके पर बुला लिया। दोनों ने महिला के साथ मारपीट की और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोप है कि तीनों उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद महिला ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।