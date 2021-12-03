Palwal News: कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत का स्वागत

तावडू। नगर की सुशील धर्मशाला में बुधवार को एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली कबड्डी टीम के उप-कप्तान पवन सहरावत का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उनके गुरु अर्जुन अवार्डी रणधीर सिंह सहरावत को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। यह आयोजन नगर पालिका पार्षद विजय सहरावत के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान 31-31 हजार रुपये की नोटों की माला पहनाकर दोनों का सम्मान किया गया।पवन ने कहा कि मेवात में खेल संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ यहां खेल का माहौल पैदा करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता केवल उनकी नहीं, बल्कि उनके कोच और पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। रणधीर सिंह सहरावत ने आह्वान किया कि मेवात और तावडू क्षेत्र में खेलों का माहौल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पवन सहरावत अभी प्रो कबड्डी खेलेगा।