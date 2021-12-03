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3 गांवों में पहुंचकर जांची अभियान की प्रगतिसंवाद न्यूज एजेंसीपलवल। एग्रीस्टैक किसान आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) बनाने के अभियान में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने ग्राम सचिव और चौकीदार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। रविवार को उपायुक्त ने गांव मिडकोला, पृथला और औरंगाबाद में विशेष अभियान के तहत आयोजित ग्राम सभाओं और शिविरों का औचक निरीक्षण किया। औरंगाबाद में कर्मचारियों की गैर-हाजिरी और ग्राम सचिवालय की बदहाल स्थिति मिलने पर उन्होंने मौके पर ही ग्राम सचिव रवि और चौकीदार के निलंबन के आदेश दिए।उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान स्वयं कंप्यूटर पर बैठकर किसानों की एग्रीस्टैक आईडी की जांच की और कार्य की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसान आईडी बनाने का काम ग्राम सचिवालय में बैठकर ही किया जाए। कोई भी कर्मचारी घर पर बैठकर यह कार्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गांव में ही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, इसलिए संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।उपायुक्त ने कहा कि जिले का कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी विभाग आपसी तालमेल से निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करें। केवल कागजों में प्रगति दिखाने के बजाय प्रत्येक गांव में वास्तविक काम होना चाहिए। किसानों को आईडी बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए।उपायुक्त ने एसडीएम पलवल, होडल और हथीन को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, कानूनगो, बीएओ और एडीओ की विशेष ग्राम सभाओं में उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसके अलावा डीआरओ, डीडीपीओ और सीटीएम को कम से कम दो-दो गांवों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।उपायुक्त ने चेतावनी दी कि ड्यूटी से बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने और अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबित ग्राम सचिव रवि का मुख्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पलवल निर्धारित किया गया है।