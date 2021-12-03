Palwal News: शाहजहांपुर से अगवा दो वर्षीय प्रिंस को छुड़ाया

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तावडू। सदर थाना तावडू पुलिस ने दो वर्षीय प्रिंस के अपहरण मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बच्चे को सकुशल छुड़ाकर आरोपी दंपती बब्लू सिंह और उसकी पत्नी राजकुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, संतान न होने के कारण दंपती ने अपहरण की योजना बनाई थी।पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 9 अक्टूबर को रंगाला निवासी अमित कुमार बैरवा का बेटा प्रिंस लापता हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बच्चे को बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने 60 से अधिक कैमरों की फुटेज खंगाली और साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया। 15 अक्टूबर को बब्लू सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पत्नी राजकुमारी को भी गिरफ्तार कर बच्चे को शाहजहांपुर स्थित उनके घर से बरामद किया गया।डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि चार दिन की कार्रवाई के बाद बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। उन्होंने लोगों से किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने की अपील की।