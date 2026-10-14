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टनल धंसाव : सात दिनों में नुकसान की भरपाई पर निर्णय

Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
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Tunnel Collapse: Decision on Remedying Damage Within Seven Days
एडीसी के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच टीम ने किया निरीक्षण
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एक घंटे तक घटनास्थल पर लिया फीडबैक, ग्रामीणों ने सौंपा मांग-पत्र
7 दिन में समाधान का आश्वासन
क्षतिग्रस्त जमीन का अधिग्रहण और उचित मुआवजे की मांग

संवाद न्यूज़ एजेंसी
तावडू। उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसोला के गांव पाटुका में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की निर्माणाधीन टनल में हुए बड़े धंसाव मामले की जांच के लिए डीसी के निर्देश पर गठित 7 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीसी ज्योति की अध्यक्षता में टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक घटनास्थल पर जांच की, ग्रामीणों और किसानों से फीडबैक लिया और कंपनी अधिकारियों से सवाल पूछा। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि नुकसान की भरपाई की जाएगी और सात दिन के भीतर कमेटी निर्णय ले लेगी।
टीम ने सबसे पहले उजागर हुई गेल कंपनी की गैस पाइपलाइन का निरीक्षण किया। गेल के अधिकारियों ने बताया कि टनल निर्माण से पहले उन्हें अवगत नहीं कराया गया था। इसके बाद टीम ने जहां-जहां मिट्टी का धंसाव हुआ है, सभी जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सरपंच सहजाद और जिला परिषद सदस्य हैदर अली भी मौजूद रहे। ग्रामीणों की ओर से हैदर अली ने जांच टीम को मांग-पत्र सौंपा।
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निरीक्षण के बाद एसडीएम कार्यालय में प्रशासन, रेलवे निर्माण कंपनी और ग्रामीणों कीबैठक बुलाई गई। इसमें ग्रामीणों ने धंसाव से क्षतिग्रस्त भूमि का अधिग्रहण, उचित मुआवजा और लापरवाह अधिकारियों व कंपनी पर कार्रवाई की मांग उठाई। एडीसी ने बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, काम शुरू नहीं होगा। वहीं किसानों ने कहा कि जहां से टनल निकल रही है, वहां की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया तो काम नहीं होने देंगे। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित न होने दी जाए।
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टीम में ये रहे शामिल
टीम में एडीसी ज्योति के अलावा तावडू एसडीएम जितेंद्र गर्ग, नायब तहसीलदार तावडू, बीडीपीओ अरुण कुमार यादव, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सिंधू, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम पंकज सोनी और डीएसपी तावडू को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। डीएसपी को छोड़कर कमेटी के सभी सदस्य मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचे।
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