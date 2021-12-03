Palwal News: नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते तीन ईएमयू रद्द

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पलवल। मथुरा में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते तीन ईएमयू ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे पलवल से मथुरा जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें शुक्रवार और शनिवार तक रद्द रहने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे की ओर से मथुरा में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते ईएमयू ट्रेन संख्या 64074, 64910 और 64016 का संचालन रद्द किया गया है। इन ट्रेनों से रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को अपने काम और अन्य जरूरी कार्यों के लिए समय पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक यात्रियों का कहना है कि ईएमयू ट्रेनें उनके आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। यात्रियों को उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद रेल सेवा जल्द सामान्य हो जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी