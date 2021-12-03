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Palwal News: एसवीएसयू के सागर ने तीरंदाजी में जीता कांस्य

Mon, 12 Oct 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:41 AM IST
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SVSU's Sagar wins bronze in archery.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) के डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र सागर ने जींद में आयोजित 39वीं हरियाणा राज्य सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के कंपाउंड मेन टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। कुलगुरु प्रो. दिनेश कुमार ने सागर को सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत और एकाग्रता की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुलसचिव सुमन वशिष्ठ ने कहा कि सागर की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सागर ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से कंपाउंड तीरंदाजी का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। खेल निदेशक डॉ. मनी कंवर सिंह ने उम्मीद जताई कि सागर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर और ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।
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