फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Subsidy of up to 42,000 per acre

Palwal News: प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक सब्सिडी

Thu, 15 Oct 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Subsidy of up to 42,000 per acre
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पिनगवां। जिला बागवानी विभाग की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रजाक ने बुधवार को प्रेस वार्ता में किसानों से पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने और विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि बागवानी गतिविधियों पर विभाग की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। अब्दुल रजाक ने बताया कि फलदार पौधे लगाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने, डिहाइड्रेशन यूनिट स्थापित करने, फूलों और सब्जियों की खेती, मशरूम उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं। विभाग की ओर से प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, फैमिली आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो सहित जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। किसान संबंधित दस्तावेज जिला बागवानी अधिकारी कार्यालय में दिखाकर नियमानुसार सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि नूंह जिले में नींबू और बेर के बाग अधिक लगाए जा रहे हैं। बेर की फसल का सीजन नजदीक है। ऐसे में किसानों को फसल को कीटों से बचाने और समय पर सिंचाई करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में फिलहाल सरकारी नर्सरी नहीं है। हालांकि, तावड़ू में नर्सरी शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द इसे चालू कराने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed