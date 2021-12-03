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Palwal News: छात्रों ने निभाई जनप्रतिनिधियों की भूमिका

Mon, 19 Oct 2026 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:09 AM IST
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Students played the roles of public representatives.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिनगवां। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूबलहेड़ी में युवा ग्राम सभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने सरपंच, पंच, ग्राम सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका निभाकर ग्रामीण विकास एवं स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों का प्रभावशाली मंचन किया। प्रतियोगिता में डाइट मालब से डॉ. संजय, प्राध्यापक मोहम्मद रमजान और प्रवक्ता इकबाल निर्णायक मंडल के रूप में पहुंचे। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार, कार्यक्रम प्रभारी विक्रम, शिक्षिका पिंकी देवी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। निर्णायकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।
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