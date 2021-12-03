Palwal News: सरपंच पर दुष्कर्म के आरोप मामले में एसआईटी गठित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:28 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:28 AM IST
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महिला ने सरपंच समेत तीन लोगों पर ब्लैकमेल के आरोप लगाए थे
संवाद न्यूज एजेंसी
होडल। राशन कार्ड ठीक कराने के बहाने महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने और रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने एक सरपंच समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में वायरल हुए कथित आपत्तिजनक ऑडियो की जांच के लिए एसपी दीप्ति गर्ग ने एसआईटी गठित की है। मामले की जांच डीएसपी रतनदीप बाली के नेतृत्व वाली एसआईटी करेगी।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में राशन कार्ड ठीक कराने के सिलसिले में वह सरपंच देवी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि सरपंच अपने साथी गजेंद्र के साथ उसे सुनसान जगह पर ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद अश्लील वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा।
शिकायत के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले सरपंच अपने एक अन्य साथी रवि भारद्वाज के साथ होडल पहुंचा और पुरानी रिकॉर्डिंग मिटाने का झांसा देकर उसे उजीना ड्रेन के पास एक होटल में ले गया। वहां भी जबरदस्ती करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि हाल ही में उसकी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।
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होडल। राशन कार्ड ठीक कराने के बहाने महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने और रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने एक सरपंच समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में वायरल हुए कथित आपत्तिजनक ऑडियो की जांच के लिए एसपी दीप्ति गर्ग ने एसआईटी गठित की है। मामले की जांच डीएसपी रतनदीप बाली के नेतृत्व वाली एसआईटी करेगी।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में राशन कार्ड ठीक कराने के सिलसिले में वह सरपंच देवी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि सरपंच अपने साथी गजेंद्र के साथ उसे सुनसान जगह पर ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद अश्लील वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा।
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शिकायत के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले सरपंच अपने एक अन्य साथी रवि भारद्वाज के साथ होडल पहुंचा और पुरानी रिकॉर्डिंग मिटाने का झांसा देकर उसे उजीना ड्रेन के पास एक होटल में ले गया। वहां भी जबरदस्ती करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि हाल ही में उसकी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।
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