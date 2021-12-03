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Palwal News: राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन

Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
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Selection of players for the national competition
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल असावटी के एथलेटिक्स मैदान पर 16 और 17 अक्तूबर को 20वीं नेशनल इंटर-डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए दो दिवसीय जिला ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। सत्यवीर धनखड़, मीडिया प्रभारी एवं खेल संयोजक ने बताया कि 16 अक्तूबर को अंडर-16 आयु वर्ग और 17 अक्टूबर को अंडर-14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए गए। इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, हर्डल्स, शॉटपुट, जैवलिन थ्रो सहित विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईं। अंडर-14 वर्ग में ट्रायथलॉन की विभिन्न स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार चयनित खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पलवल जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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