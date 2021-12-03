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Palwal News: दुर्गाष्टमी पर स्कूलों का समय बदला

Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
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School timings changed for Durgashtami
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। दुर्गाष्टमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्तूबर को हरियाणा के सभी राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय, पंचकूला ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, नया समय शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर लागू होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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