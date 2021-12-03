Palwal News: दुर्गाष्टमी पर स्कूलों का समय बदला

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नूंह। दुर्गाष्टमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्तूबर को हरियाणा के सभी राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय, पंचकूला ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, नया समय शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर लागू होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी