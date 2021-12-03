Palwal News: सरस्वती क्रिकेट अकादमी ने जीता मुकाबला

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पलवल। शहर स्थित लक्ष्मण महलावत क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट मुकाबले में सरस्वती क्रिकेट अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 217 रन से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सरस्वती क्रिकेट अकादमी की टीम ने 310 रन बनाए। टीम की ओर से हिमांशु ने 56, विवेक बघेल ने 50, विवेक मल्या ने 37, रचित ने 26 और चिराग राजपूत ने 21 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में सरस्वती अकादमी के आदी ने 12 रन देकर पांच विकेट हासिल किए, जबकि चिराग ने तीन विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ सरस्वती क्रिकेट अकादमी ने दो मैचों की बढ़त हासिल की। क्रिकेट कोच लक्ष्मण सिंह महलावत ने बताया कि मुकाबले आयोजित करने का उद्देश्य शहर के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। ऐसे मैचों से खिलाड़ियों को अनुभव मिलता है और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।

संवाद न्यूज एजेंसी