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Palwal News: अदाणी गैस का बिल भरने के नाम पर सेवानिवृत्त कर्नल से 4.61 लाख की साइबर ठगी

Wed, 07 Oct 2026 04:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:05 PM IST
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Retired Colonel defrauded of 4.61 lakh in cyber scam
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। अदाणी गैस का बिल भरने के नाम पर साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त कर्नल दयाराम के बैंक खाते से 4.61 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर 10 रुपये का भुगतान करने के लिए लिंक भेजा था। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साइबर क्राइम थाना प्रभारी संदीप के अनुसार, न्यू कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय कर्नल दयाराम को दो अक्तूबर को मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिये संदेश मिला। इसमें अदाणी गैस का बिल भरने की बात कही गई थी। दयाराम ने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की तो सामने वाले ने अपना नाम अजय मिश्रा बताते हुए खुद को अदाणी समूह का कर्मचारी बताया। उसने गैस कनेक्शन जारी रखने के लिए भेजे गए लिंक पर 10 रुपये का भुगतान करने को कहा।
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दयाराम ने अपने केनरा बैंक खाते से 10 रुपये भेजने का प्रयास किया, लेकिन लेनदेन सफल नहीं हुआ। इसके बाद ठग ने दूसरे नंबर से फोन किया। इस दौरान भी 10 रुपये के भुगतान के कई प्रयास किए गए, लेकिन लेनदेन सफल नहीं हुआ। तीन अक्तूबर को मोबाइल देखने पर दयाराम को खाते से चार अलग-अलग लेनदेन में कुल 4,61,125 रुपये 83 पैसे निकलने का पता चला। उन्होंने तुरंत 1930 पर शिकायत की। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
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