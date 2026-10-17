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Palwal News: आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी

Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
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Responsibility for upcoming events assigned
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। भाजपा जिला कार्यालय झिर कमल में जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विशेष संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई और आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक योगदान की सराहना करते हुए विपक्ष पर अराजकता फैलाने और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विपक्ष के प्रचार का तथ्यों के साथ जवाब देने तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नूंह जिले में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी। बैठक में जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
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