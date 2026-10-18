Palwal News: एचआईवी को लेकर दिया प्रशिक्षण

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नूंह। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), मालब में जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए एचआईवी/एड्स के मुख्यधाराकरण पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रांतियां दूर करना और विद्यालयों में भेदभाव मुक्त वातावरण तैयार करना रहा। मास्टर ट्रेनर डॉ. संजय कुमार, काउंसलर मीना ठाकुर और वीणा पंचाल ने एचआईवी संक्रमण, बचाव, कानूनी अधिकारों तथा गोपनीयता की जानकारी दी। डाइट प्रभारी डॉ. त्रिलोचन चौरसिया ने प्राचार्यों से प्रशिक्षण के दिशा-निर्देश विद्यालयों में लागू करने का आह्वान किया।

संवाद न्यूज एजेंसी