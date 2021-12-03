Palwal News: 35 किलो की जगह दिया 20 किलो राशन

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संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। सिरोली गांव निवासी एक उपभोक्ता ने गांव के डिपो होल्डर रियाजु पर अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड पर निर्धारित 35 किलोग्राम राशन के बजाय केवल 20 किलोग्राम राशन देने का आरोप लगाया है। उपभोक्ता ने इस संबंध में एसडीएम को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और डिपो धारक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।शिकायतकर्ता अख्तर, निवासी सिरोली के अनुसार, इस बार उसे केवल 20 किलोग्राम राशन दिया गया। अख्तर का आरोप है कि जब उसने पूरा राशन देने के लिए कहा तो उसके साथ अभद्रता की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह गरीब परिवार से संबंध रखता है और उसके परिवार के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला राशन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलना उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम से मांग की है कि उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच कराकर राशन वितरण का रिकॉर्ड खंगाला जाए। यह पता लगाया जाए कि राशन कार्ड के अनुसार कितनी मात्रा में राशन आवंटित किया गया और उसे वास्तव में कितना राशन दिया गया। साथ ही, डिपो होल्डर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता और उपभोक्ता के साथ कथित अभद्र व्यवहार की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।शिकायत को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।- अमित कुमार, एसडीएम