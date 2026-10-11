Palwal News: झांकियों के साथ निकली अग्रसेन महाराज की शोभायात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:14 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:14 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। हवन-यज्ञ के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने समाज की एकता, सामूहिक विकास और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। शोभायात्रा में 18 घोड़ों पर सवार युवा, रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में युवती, बैंड-बाजे और सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नगर के मुख्य मार्गों से निकली शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के पदाधिकारी, महिलाएं और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।
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तावड़ू। नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। हवन-यज्ञ के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने समाज की एकता, सामूहिक विकास और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। शोभायात्रा में 18 घोड़ों पर सवार युवा, रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में युवती, बैंड-बाजे और सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नगर के मुख्य मार्गों से निकली शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के पदाधिकारी, महिलाएं और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।