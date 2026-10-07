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Palwal News: दुकान के सामने खड़ी पिकअप चोरी

Wed, 07 Oct 2026 04:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:06 PM IST
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Pickup truck parked in front of shop stolen
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल।
भवनकुंड चौकी क्षेत्र में दुकान के सामने खड़ी महिंद्रा पिकअप लेकर चोर भाग गए। गाड़ी में एक निजी कंपनी के सर्फ के 135 कट्टे भी लदे हुए थे। पुलिस ने निखिल वाधवा की शिकायत पर चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवनकुंड चौकी प्रभारी एसआई संजय के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में टोला मोहल्ला निवासी निखिल वाधवा ने बताया कि उनकी महिंद्रा पिकअप सोमवार की रात करीब नौ बजे ओल्ड जीटी रोड स्थित उनकी दुकान वाधवा जनरल स्टोर के सामने खड़ी थी। इसके बाद वह घर चले गए। मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे दुकान पर पहुंचे तो गाड़ी गायब मिली। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। गाड़ी में सर्फ के 135 कट्टे भी लदे थे। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच एएसआई जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।
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