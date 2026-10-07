Palwal News: राष्ट्रीय योगासन में मनीष ने जीता स्वर्ण

विज्ञापन





होडल। जयपुर में आयोजित 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में जीएमएसएसएसएस होडल की योग नर्सरी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मनीष कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के आर्टिस्टिक सोलो वर्ग में मनीष ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मनीष की इस उपलब्धि से विद्यालय के साथ-साथ पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। प्रतियोगिता में देशभर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मनीष ने अपने शानदार प्रदर्शन से प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी सफलता पर विद्यालय के शिक्षकों, खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। योग प्रशिक्षक ललित ने बताया कि मनीष इससे पहले भी कई योगासन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीत चुके हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी