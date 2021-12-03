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Palwal News: तेज बरसात और हवा ने खेतों में बिछाई ज्वार की फसल

Sat, 17 Oct 2026 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:19 AM IST
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Heavy rain and wind flattened the sorghum crop in the fields.
पिनगवां, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ फसल जमीन पर गिरी, धान की कटी फसल को भी नुकसान की आशंका
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह-पुन्हाना-पिनगवां। बृहस्पतिवार को हुई तेज बरसात और हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के पिनगवां, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका उपमंडल के दर्जनों गांवों में पककर तैयार ज्वार की फसल खेतों में बिछ गई। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, खेतों में कटी पड़ी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचने का डर सता रहा है।
पिनगवां खंड के अकबरपुर में करीब 20 एकड़, गंगवानी में 40 एकड़, जाख में 10 एकड़, लुहिंगा कलां में 30 एकड़, ऐंचवाड़ी, नीमखेड़ा और गोकलपुर में करीब 30 एकड़, तिगांव में 10 एकड़ तथा पापड़ा फलेंडी में लगभग 20 एकड़ फसल जमीन पर गिर गई। इसके अलावा अन्य गांवों में भी फसल के खेतों में बिछने की सूचना है।
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पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव में करीब 70 एकड़, फरदड़ी में 20 एकड़, डुडोली में 15 एकड़, जैमत में 25 एकड़, नहेदा में 30 एकड़ और फुसेता में 10 एकड़ फसल प्रभावित होने की आशंका है। इसी तरह फिरोजपुर झिरका उपमंडल के अगोन में करीब 12 एकड़, माहौली में 20 एकड़, कुलढ़ेरा में 15 एकड़, महूं में 25 एकड़ और ढोंड में 20 एकड़ फसल गिर गई।
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किसान याकूब खान, मोहम्मद अंसार, अब्दुल रशीद, दाऊद खान, जमील खान और मकसूद अहमद ने बताया कि ज्वार पककर तैयार हो चुकी थी और किसान कटाई की तैयारी में जुटे थे। अचानक हुई बरसात ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। खेतों में गिरी फसल को समेटने में परेशानी होगी और दाने की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

किसानों का कहना है कि खेती की लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब किसानों को मौसम साफ होने की उम्मीद है, ताकि जल्द-से-जल्द फसल की कटाई कर नुकसान को कम किया जा सके।
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