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बीएलओ से भरवाएं फाॅर्म : एसडीएम

Sun, 18 Oct 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन।
हथीन विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम हरिराम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लोगों से बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए वोट बनवाने, वोट कटवाने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन संबंधित बीएलओ के माध्यम से ही करवाएं, ताकि प्रक्रिया नियमानुसार पूरी हो सके। एसडीएम ने बताया कि नए वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर छह, वोट कटवाने के लिए फॉर्म नंबर सात और नाम, जन्मतिथि में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म नंबर आठ भरा जाता है। नए वोट के आवेदन 20 अक्तूबर तक बीएलओ के पास जमा करवाएं। निर्वाचन कार्यालय को 28 अक्तूबर तक प्रक्रिया पूरी करनी है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह नवंबर 2026 को होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बीएलए-द्वितीय के माध्यम से सहयोग करने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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