Palwal News: चार पालतू पशु चोरी, प्राथमिकी

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पलवल। सेक्टर-12 स्थित डीटीपीओ कार्यालय के पास हथीन रोड पर चर रहे चार पालतू पशु चोरी हो गए। पीड़ित राजस्थान के जालोर निवासी भगा राम ने मामले की शिकायत हथीन गेट चौकी पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भगा राम ने पुलिस को बताया कि दो अक्तूबर को वह अपने पशुओं को सेक्टर-12 के पास चराने के लिए लाया था। शाम करीब पांच बजे पशुओं को इकट्ठा किया तो चार गधे गायब मिले। बाद में गांव गेलपुर के सरपंच के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने पर एक अज्ञात व्यक्ति चारों गधों को पैदल ले जाता दिखाई दिया। चौकी प्रभारी एसआई राजेश ने बताया कि पुलिस ने फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।