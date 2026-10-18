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Palwal News: पूर्व सरपंच ने सीएम से मांगी इच्छामृत्यु की अनुमति

Sun, 18 Oct 2026 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:54 PM IST
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Former Sarpanch seeks permission from CM for euthanasia
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। नूंह के वार्ड नंबर-2 निवासी और गांव बाबूपुर की पूर्व महिला सरपंच सायरा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत भेजकर न्याय और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कथित प्रताड़ना से परेशान होकर अपने बच्चों सहित इच्छामृत्यु की अनुमति भी मांगी है।सायरा ने बाबूपुर निवासी अहमददीन पुत्र सूबेदार पर झूठी शिकायतें करने, रुपये मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि वर्ष 2016 में सरपंच रहते हुए श्मशान घाट और जोहड़ की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हुआ। पूर्व सरपंच के अनुसार, विभिन्न विभागों में हुई करीब 12 जांचों में उन्हें राहत मिली, फिर भी शिकायतों का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आरोपों पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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