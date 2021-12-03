Palwal News: पूर्व विधायक ने पुलिस पर लगाए दुर्व्यवहार के आरोप

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पलवल। भाजपा के पूर्व विधायक रामरतन ने कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल समेत 15-16 पुलिसकर्मियों पर परिवार के साथ दुर्व्यवहार, धक्का-मुक्की और दुकान के गल्ले से 18 हजार रुपये निकालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। रामरतन के अनुसार, 8 अक्तूबर को पुलिसकर्मी शमशाबाद पुल के नीचे स्थित उनकी पुत्रवधू की कपड़े की दुकान पर पहुंचे थे। उस समय दुकान में उनका बेटा अशोक कुमार, पुत्रवधू और कुछ परिचित मौजूद थे। आरोप है कि पुलिस ने दुकान में जुआ और सट्टा चलाने की बात कहकर तलाशी ली और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके दोनों बेटों और अन्य लोगों के खिलाफ रंजिश के चलते प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने एसपी को प्राथमिकी को रद्द करने और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी