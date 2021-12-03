Palwal News: प्राथमिक उपचार और सीपीआर का प्रशिक्षण

विज्ञापन



नूंह। औद्योगिक दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, नूंह की ओर से आईएमटी रोजका स्थित एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कंपनी के करीब 60 कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और हृदय-फुफ्फुसीय पुनर्जीवन (सीपीआर) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त अखिल पिलानी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश सिंह मलिक ने रक्तस्राव रोकने, घायल अंग को स्थिर रखने, पीड़ित को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और आगजनी के दौरान बचाव के तरीकों की जानकारी दी। कर्मचारियों को सांस या हृदय गति रुकने की स्थिति में सीपीआर देने का अभ्यास भी कराया गया। प्रशिक्षण में हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने तथा नशे में वाहन नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया गया। कंपनी के पर्यावरण विभाग के प्रबंधक संजय कुमार, सचिन मुदगिल और सचिन पांडे ने कर्मचारियों से सुरक्षा नियमों की पालना करने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। समापन पर कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा, स्वैच्छिक रक्तदान और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई।

संवाद न्यूज एजेंसी