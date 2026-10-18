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Palwal News: बूथ मजबूत करने पर दिया जोर

Sun, 18 Oct 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:47 PM IST
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Emphasized strengthening the booths
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने रविवार को पलवल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 83, 84, 85 और 86 के शक्ति केंद्र प्रमुखों एवं बूथ अध्यक्षों के साथ टिफिन बैठक की। भाजपा जिला महामंत्री जयराम प्रजापति के निवास पर आयोजित बैठक में डॉ. गुप्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचीं और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन साझा किया। इस अवसर पर मंत्री एवं पलवल विधायक गौरव गौतम, जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला और जिला प्रभारी नागेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से आत्मीय संवाद और आपसी विश्वास ही संगठन की मजबूती का आधार हैं। उन्होंने बूथ समितियों को सक्रिय बनाने और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुंचाने का आह्वान किया। एसआईआर को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से तथ्यों के आधार पर जनता के बीच संवाद करने को कहा। साथ ही प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को टिफिन बैठक आयोजित करने की परंपरा जारी रखने पर जोर दिया।
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