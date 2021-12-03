Palwal News: बृज 84 कोस परिक्रमा विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भेजेगा जिला प्रशासन

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संवाद न्यूज एजेंसीहोडल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तर्ज पर बृज 84 कोस परिक्रमा विकास बोर्ड के गठन की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस होडल में उपायुक्त डाॅ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परिक्रमा मार्ग से जुड़े गांवों के सरपंचों और स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए गए। बैठक में होडल विधायक हरिंद्र सिंह भी मौजूद रहे।उपायुक्त ने कहा कि बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित करने के संबंध में प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तर्ज पर बृज 84 कोस परिक्रमा विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजा जाएगा।उन्होंने बताया कि बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद परिक्रमा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के साथ हर वर्ष आवश्यक सुधारीकरण और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।उपायुक्त ने कहा कि बृज 84 कोस परिक्रमा धार्मिक आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।विधायक हरिंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित विकास बोर्ड में सांसद, विधायक, एसडीएम, जनप्रतिनिधियों और समाज से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी परिक्रमा से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे।