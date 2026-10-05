Palwal News: पुरानी पेंशन व नियमितीकरण की मांग

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पलवल। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में 59वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान राहिल खान ने की, जबकि मंच संचालन जिला कोषाध्यक्ष हरकेश सौरोत ने किया। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने संगठन की उपलब्धियों और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत कर्मचारी साथियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राज्य उपप्रधान रमेश डागर और जिला प्रधान राहिल खान ने कहा कि यूनियन की स्थापना 5 अक्टूबर 1967 को हुई थी। तब से संगठन कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा, जल कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करना, सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों में वृद्धि और खाली पड़े पदों को भरना शामिल है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर अगस्त 2024 में किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में रोष है और उन्हें नौकरी को लेकर अनिश्चितता के माहौल में काम करना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों को लेकर संगठन आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।

संवाद न्यूज एजेंसी