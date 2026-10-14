Palwal News: शादी की चमक-दमक पर लगाम, मृत्यु भोज को भी विराम

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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। कुरीतियों को दूर करने और विवाह समारोह में बढ़ती फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वैश्य अग्रवाल समाज ने श्यामा कुंज बैंक्वेट हॉल में बैठक की। समाजसेवी चंद्रभान गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन पूर्व पार्षद बलराम गुप्ता ने किया।बैठक में सर्वसम्मति से समाज में मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्री-वेडिंग शूट पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के नाम पर परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। दुख की घड़ी में शोकग्रस्त परिवार को आर्थिक दबाव देने के बजाय उसे भावनात्मक सहयोग देना चाहिए।दाह संस्कार के दौरान चादर ले जाने के बजाय गोला अथवा आवश्यक सामग्री ले जाने का सुझाव रखा गया। मृत्यु के बाद केवल नजदीकी रिश्तेदारों के लिए भोज की परंपरा का समर्थन किया गया। विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या सीमित करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय आगामी महापंचायत में लिया जाएगा।बैठक में महंगे कार्ड के स्थान पर व्हाट्सएप या फोन से आमंत्रण देने और डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने के सुझाव भी रखे गए।आगामी महापंचायत की तैयारियों के लिए 151 सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति पलवल जिले के अलावा हसनपुर, होडल, हथीन, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के समाज के लोगों से संपर्क कर उन्हें अभियान से जोड़ेगी।दाह संस्कार के दौरान चादर ले जाने की परंपरा के स्थान पर गोला अथवा आवश्यक सामग्री ले जाने के सुझावशादियों में फिजूलखर्ची रोकने पर जोरमहंगे कार्ड की जगह व्हाट्सएप और फोन से आमंत्रण का सुझाव