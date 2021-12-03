फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Blood Donation Camp at ITI Punhana

Palwal News: आईटीआई पुन्हाना में रक्तदान शिविर

Sat, 17 Oct 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Blood Donation Camp at ITI Punhana
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पुन्हाना। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पुन्हाना में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं, स्टाफ सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कुल 14 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में राजकीय सिविल अस्पताल, मांडीखेड़ा की ब्लड बैंक टीम ने सहयोग किया। चिकित्सकीय टीम ने रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच के बाद रक्तदान की प्रक्रिया पूरी करवाई। चिकित्सकों ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त जरूरतमंद मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दुर्घटना में घायल लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना जरूरी है।

संस्थान के प्रधानाचार्य घनश्याम ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में सेवा और मानवता की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने रक्तदाताओं और चिकित्सकीय टीम का आभार व्यक्त करते हुए लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed