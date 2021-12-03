Palwal News: प्रतिबंधित मांस बरामद, आरोपी फरार

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हथीन। हथीन थाना पुलिस ने गांव मठेपुर में छापेमारी कर 85 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पुलिस ने गोवंश संरक्षण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर कुशल कुमार को सूचना मिली थी कि गांव में हबीब नामक व्यक्ति गोवंश का वध कर रहा है। पुलिस टीम ने आरोपी के मकान पर छापा मारा, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। वहां एक बाइक मिली, जिसके दोनों तरफ लटकी खुरजी में प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था। पुलिस ने मौके की वीडियो ई-साक्ष्य एप से बनाई। पशुपालन विभाग के वेटरनरी सर्जन डॉ. सुमित को बुलाकर मांस के नमूने लिए गए। पुलिस ने मांस और बाइक कब्जे में ले ली है। थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी