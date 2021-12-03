Palwal News: राशन डिपो के लिए 10 नवंबर आवेदन

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नूंह। हरियाणा सरकार ने रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को आसानी से राशन उपलब्ध करवाने के साथ युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पात्रता, नियमों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संवाद न्यूज एजेंसी