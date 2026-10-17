फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Allegation of fraud in land registration

Palwal News: जमीन की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Allegation of fraud in land registration
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पुन्हाना। गांव पेमाखेड़ा निवासी अफसाना ने 114 वर्ग गज रिहायशी जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और राजस्व विभाग से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने सिटी थाना पुलिस को भी शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।शिकायत के अनुसार, 28 सितंबर को वसीका नंबर 2672 के जरिये जमीन का बैनामा दूसरे पक्ष के नाम कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि इसमें फर्जी पहचान और दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। उसने रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड, बायोमीट्रिक विवरण और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। महिला ने परिवार को मकान से बेदखल करने की आशंका भी जताई है। शिकायत में कुछ लोगों की भूमिका की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। वहीं, सिटी थाना प्रभारी शीशपाल ने बताया कि शिकायत मिली है और जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed