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जलभराव से 5 हजार एकड़ भूमि बंजर : विधायक

Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
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5,000 acres of land barren due to waterlogging: MLA
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। नूंह विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने सोमवार को पुराने रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर जल निकासी, विकास कार्यों और सैम ग्रस्त भूमि के सुधार की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

विधायक ने कहा कि जिले के दर्जनों गांवों में जलभराव के कारण पांच हजार एकड़ से अधिक भूमि कई वर्षों से फसल योग्य नहीं रह गई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। गांगोली, आलदोका, बैंसी, सुडाका, भडंगाका, आकेड़ा, कोटला, निजामपुर, मालब, खेड़ला, नूंह, नंगली, घासेड़ा, रिठौड़ा, चंदेनी, उजीना, संघेल, अड़बर, सलंबा, बाजड़का, ढेंकली, जयसिंगपुर और नौशेरा सहित कई गांवों में समस्या गंभीर है। अधिकारियों ने जल निकासी में तेजी का आश्वासन दिया।
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बैठक में रास्तों की मरम्मत, कब्रिस्तान व श्मशान घाट की बाउंड्रीवाल और फिरनी के कार्यों पर भी चर्चा हुई। सैम प्रभावित सत्पुतियका, रायपुरी, बाबूपुर, हुसैनपुर और टाई में ट्यूबवेल पंप लगाने का काम अंतिम चरण में है।
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