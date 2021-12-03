फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   25 youths donated blood at the college.

Palwal News: कॉलेज में 25 युवाओं ने किया रक्तदान

Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
25 youths donated blood at the college.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, नूंह की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मालब में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उपायुक्त एवं रेड क्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष अखिल पिलानी के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में 25 युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य रहीश अहमद ने कहा कि रक्तदान जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने और अनमोल जिंदगियां बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश सिंह मलिक ने रक्तदान की महत्ता बताते हुए युवाओं से विशेष अवसरों पर रक्तदान कर समाजसेवा में योगदान देने का आह्वान किया। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर नितिन वर्मा ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों और प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूक किया। शिविर के आयोजन में कॉलेज स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed