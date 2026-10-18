फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Man dies in road accident in Panchkula

पंचकूला में सड़क हादसा: वरना कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन बच्चों के पिता की मौत

Sun, 18 Oct 2026 04:23 PM IST
शाहिल शर्मा चंदन मिश्र, पंचकूला
चंदन मिश्र, पंचकूला Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 04:23 PM IST
विज्ञापन
Man dies in road accident in Panchkula
सड़क हादसे में युवक की मौत - फोटो : संवाद

पंचकूला में सेक्टर-21 के फ्लाईओवर पर रविवार सुबह तेज रफ्तार वरना कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 37 वर्षीय जितेंद्र की मौत हो गई। वह खड़क मंगोली के रहने वाले थे और तीन बच्चों के पिता थे। हादसे के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब साढ़ें पांच बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वरना कार का टायर निकलकर अलग हो गया, जबकि बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद घायल जितेंद्र को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। 
विज्ञापन


जितेंद्र की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मामले में सेक्टर-20 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed