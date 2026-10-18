पंचकूला में सड़क हादसा: वरना कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन बच्चों के पिता की मौत

पंचकूला में सेक्टर-21 के फ्लाईओवर पर रविवार सुबह तेज रफ्तार वरना कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 37 वर्षीय जितेंद्र की मौत हो गई। वह खड़क मंगोली के रहने वाले थे और तीन बच्चों के पिता थे। हादसे के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

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जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब साढ़ें पांच बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वरना कार का टायर निकलकर अलग हो गया, जबकि बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद घायल जितेंद्र को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन



जितेंद्र की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मामले में सेक्टर-20 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब साढ़ें पांच बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वरना कार का टायर निकलकर अलग हो गया, जबकि बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद घायल जितेंद्र को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।जितेंद्र की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मामले में सेक्टर-20 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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