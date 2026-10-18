Kurukshetra News: नाबालिग को बंधक बनाने वाला युवक किया गिरफ्तार

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स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक ने मकान का ताला लगा रखा था। पुलिस को देख वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे एक व्यक्ति ने पहचान लिया। दबाव बनाने पर उसने दरवाजा खोला और अंदर किशोरी मिली। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि किशोरी के माता-पिता को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद जांच पूरी कर किशोरी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

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इस्माइलाबाद। संतनगर कॉलोनी में एक नाबालिग किशोरी को बंधक बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बंद कमरे से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान अहमद नगर निवासी किस्मत के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।