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Kurukshetra News: नाबालिग को बंधक बनाने वाला युवक किया गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:22 AM IST
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Youth who held a minor captive arrested
इस्माइलाबाद। संतनगर कॉलोनी में एक नाबालिग किशोरी को बंधक बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बंद कमरे से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान अहमद नगर निवासी किस्मत के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक ने मकान का ताला लगा रखा था। पुलिस को देख वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे एक व्यक्ति ने पहचान लिया। दबाव बनाने पर उसने दरवाजा खोला और अंदर किशोरी मिली। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि किशोरी के माता-पिता को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद जांच पूरी कर किशोरी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
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