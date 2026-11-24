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कुरुक्षेत्र। कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने और हवाई फायर करने के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गुरमीत सिंह उर्फ राजन निवासी नीलोखेड़ी (करनाल), हरलीन सिंह उर्फ कोमल निवासी शरीफगढ़ और लखविंद्र सिंह उर्फ कालू निवासी खुखरैन (कपूरथला, पंजाब) शामिल हैं।पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि 31 अगस्त को राजन निवासी शरीफगढ़ ने शिकायत दी थी कि करीब दो साल पहले प्रिंस पर चांद और कर्ण उर्फ कोमल ने झगड़े के दाैरान चाकू से हमला किया था। प्रिंस ने सभी के खिलाफ थाना शाहबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मामले में उसका भाई सविंद्र सिंह गवाह था और केस अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि गवाही देने पर आरोपियों ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 15-20 युवक हथियारों और डंडों के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने हवाई फायर किए और हथियार लहराकर धमकाया।सीआईए-1 पहले इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर चुकी है। पुलिस ने 20 नवंबर को गुरमीत और हरलीन को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया, जबकि लखविंद्र को भी मामले में गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। संवाद