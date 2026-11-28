Kurukshetra News: उपाध्यक्ष ने दिया नवदंपतियों को सुखी एवं मंगलमय जीवन का आशीर्वाद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:58 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
बाबैन। राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विभिन्न विवाह समारोहों के दौरान नवविवाहित जोड़ों को सुखद एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भाजपा मंडल बाबैन के उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा डीग की पुत्री के विवाह समारोह में नवंदपती को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके सुखमय दांपत्य जीवन, उज्ज्वल भविष्य और निरंतर उन्नति की कामना की। विवाह समारोहों के आयोजकों ने उपाध्यक्ष का आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री रीना सैनी, चंद्रकांता, नेहा सैनी, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, महामंत्री अनिल टाटकी, भीम बेरथला, रिंकू कश्यप, बख्तावर भैणी, प्रदीप बिंट, भूषण चंदेल सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन