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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के बुजुर्गों को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का अवसर देना है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रद्धालु की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। रेल यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यटक किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।अयोध्या और हजूर साहिब की भी करा चुके यात्राउपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इससे पहले प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अयोध्या और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब की नि:शुल्क यात्रा कराई जा चुकी है। अब वाराणसी यात्रा के माध्यम से बुजुर्गों को धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जिले के पात्र बुजुर्गों से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की।