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पिहोवा। अनाज मंडी कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधान, सचिव पद के लिए उम्मीदवार अभी से जुगत लगाने में जुट गए हैं। मंडी चुनाव कमेटी ने भी अगले इस इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। कमेटी की ओर से युधिष्ठिर राय बहल और सुभाष चंद रामगढ़ ने बताया कि 2 जनवरी को सुबह 10 बजे से तीन बजे तक चुनाव के लिए मतदान होगा। शाम को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा उन्होंने बताया की नई वोट बनवाने के लिए 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक का समय तय किया गया है। वोटों पर एतराज के लिए 9 और 10 दिसंबर के दिन रहेंगे। 16 से 19 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 24 दिसंबर को प्रत्याशियों में चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 2 जनवरी को मतदान करवा कर शाम को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बैठक में तरसेम कुमार, रघबीर सिंह चट्ठा, रघविंद्र मोरथली, गुरमीत सिंह, बलदेव गर्ग, अशोक सिंगला व राकेश बधवार सहित कई लोग मौजूद रहे।