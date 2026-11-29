विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, लेकिन उसका प्रस्ताव संसद में पास नहीं होगा। वे शनिवार शाम पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। जिला अध्यक्ष एडवोकेट जवाहरलाल गोयल ने उनका स्वागत किया। गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के पंजाब दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगवार, बेरोजगारी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।