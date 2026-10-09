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Kurukshetra News: रेलवे ट्रैक पर मिला किशोर का शव, पास में मिली स्कूल की वर्दी

Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
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Teenager's body found on railway track; school uniform discovered nearby.
शाहाबाद। ढोला माजरा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक किशोर का शव बरामद हुआ है, जिसकी देर रात तक पहचान नहीं हो पाई। शव ट्रेन से कटकर कई टुकड़ों में बंट गया, जिन्हें जीआरपी टीम ने एकत्रित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी नागरिक अस्पताल के मोर्चरी हाउस पहुंचाया।
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रेलवे के जांच अधिकारी अंजू बाला ने बताया कि शव के पास स्कूल की वर्दी भी पड़ी थी, जिसमें सफेद शर्ट व नीली पेंट थी। जबकि शव पर केवल अंडरवियर ही मिला। शव के समीप स्कूटी की चाबी भी मिली जबकि स्कूटी बरामद नहीं हुई। वर्दी को देख यह लग रहा है कि यह शव किसी छात्र का है। फिलहाल शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बुरी तरह से कट जाने के चलते पहचान नहीं हो पा रही है।
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